Бензин бьет рекорды

Литр марки бензина Аи-95 дорожал в апреле в 20 раз быстрее, чем за три предыдущих месяца 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат

В январе-марте розничная цена литра Аи-95 выросла на 0,03 рубля, а в апреле — сразу на 0,6. Кроме того, с 26 марта по 28 апреля подорожали и литр Аи-92 (на 0,59 рубля), и литр дизельного топлива (на 0,63 рубля). Сейчас Аи-92 стоит в среднем 38,65 рубля за литр, Аи-95 — 41,65, а дизель — 41,60.

При этом цены на автомобильных заправках Москвы растут в два раза быстрее. Например, с начала апреля до начала мая 92-й вырос в цене на 1,25 рубля, 95-й — на 1,21, а дизель — на 1,26.