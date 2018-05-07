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Бензин бьет рекорды
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Бензин бьет рекорды 

Рамблер 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Литр марки бензина Аи-95 дорожал в апреле в 20 раз быстрее, чем за три предыдущих месяца 2018 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росстат.
В январе-марте розничная цена литра Аи-95 выросла на 0,03 рубля, а в апреле — сразу на 0,6. Кроме того, с 26 марта по 28 апреля подорожали и литр Аи-92 (на 0,59 рубля), и литр дизельного топлива (на 0,63 рубля). Сейчас Аи-92 стоит в среднем 38,65 рубля за литр, Аи-95 — 41,65, а дизель — 41,60.
При этом цены на автомобильных заправках Москвы растут в два раза быстрее. Например, с начала апреля до начала мая 92-й вырос в цене на 1,25 рубля, 95-й — на 1,21, а дизель — на 1,26.
По словам генерального директора агентства «Аналитика товарных рынков» Михаила Турукалова, главной причиной роста цен на топливо является то, что компаниям выгоднее его экспортировать, чем продавать в России. Также на цену влияет сезонное увеличение спроса и ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, которые уже традиционно происходят весной.
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