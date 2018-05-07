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Промышленные заказы в Германии упали в марте
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Промышленные заказы в Германии упали в марте 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Промышленные заказы в Германии снижались третий месяц в марте на фоне слабого внешнего спроса, показали данные, что говорит о том, что заводы в крупнейшей экономике Европы сталкиваются с препятствием из-за растущего протекционизма и укрепления евро, пишет Reuters.
Контракты на немецкие товары упали на 0,9% после пересмотренного в сторону снижения показателя сокращения на 0,2% в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis). Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали рост заказов на 0,5%. В последний раз промышленные заказы, волатильный показатель в месячном сравнении, демонстрировали сокращение в течение трех месяцев подряд в середине 2015 года. "Снижение на 0,9% — это неудача. Это действительно больно", — сказал аналитик VP Bank Group Томас Гицель. "Экономика замедляется, это верный вывод из сегодняшних данных по промышленным заказам", — сказал Гицель, добавив, что некоторые прогнозы роста вскоре должны быть пересмотрены. "Дискуссия о тарифах, вероятно, создала большую неопределенность в экспортной промышленности Европы", — добавил Гицель. Будучи крупнейшим экспортером Европы в Соединенные Штаты, Германия отчаянно пытается избежать торговой войны между ЕС и Соединенными Штатами.
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