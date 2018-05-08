Промпроизводство в Германии выросло больше прогноза

Москва , 8 мая — «Вести. Экономика». Более сильный, чем ожидалось, отскок промышленного производства в Германии и рост экспорта в марте ослабляют опасения по поводу замедления крупнейшей экономики Европы, пишет Reuters

Фото: EPA/FELIPE TRUEBA

Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с ноября.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,8%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство снизилось на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 1,6%, как сообщалось ранее.

Экспорт с поправкой на сезонные колебания в марте вырос на 1,7% по сравнению с февралем, показали данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт в марте снизился на 0,9%.

Профицит торгового баланса с поправкой на сезонные колебания в марте составил €22 млрд

Позитивные данные по промпроизводству и экспорту несколько снизили опасения, после того как слабые данные за январь и февраль указали на значительное замедление в I квартале.

Тем не менее, учитывая разочаровывающую динамику в первые два месяца 2018 года, темпы роста ВВП в I квартале, вероятно, будут ниже, чем 0,6% в IV квартале 2017 года. Данные о ВВП Германии будут опубликованы на следующей неделе.

Как сообщали «Вести. Экономика», в понедельник данные Destatis показали, что промышленные заказы в Германии в марте снизились третий месяц подряд.

По итогам I квартала промышленное производство в Германии выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.

Ведомство связывает слабое начало года с эпидемией гриппа, необычайно большим количеством забастовок и пасхальными праздниками в марте.

"После фазы спокойствия промышленное производство в течение года будет набирать обороты", — прогнозируют в министерстве.

Перспективы немецких экспортеров омрачают растущие риски протекционизма и укрепление евро.

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Питер Прат ранее заявил, что растет риск протекционизма, который может негативно повлиять на деловые настроения еще до того, как проявится эффект новых пошлин.

В то же время, по словам Прата, свидетельства того, что укрепление евро за последний год ударило по экспорту, «ограничены». Однако «резкое снижение некоторых индикаторов настроений, связанных с экспортным сектором, вызывает обеспокоенность», признал он.