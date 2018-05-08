Ещё
Промпроизводство в Германии выросло больше прогноза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Промпроизводство в Германии выросло больше прогноза 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Более сильный, чем ожидалось, отскок промышленного производства в Германии и рост экспорта в марте ослабляют опасения по поводу замедления крупнейшей экономики Европы, пишет Reuters.
Фото: EPA/FELIPE TRUEBA
Объем промышленного производства в Германии в марте увеличился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, максимальными темпами с ноября.
Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,8%.
Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство снизилось на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 1,6%, как сообщалось ранее.
Экспорт с поправкой на сезонные колебания в марте вырос на 1,7% по сравнению с февралем, показали данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт в марте снизился на 0,9%.
Профицит торгового баланса с поправкой на сезонные колебания в марте составил €22 млрд
Позитивные данные по промпроизводству и экспорту несколько снизили опасения, после того как слабые данные за январь и февраль указали на значительное замедление в I квартале.
Тем не менее, учитывая разочаровывающую динамику в первые два месяца 2018 года, темпы роста ВВП в I квартале, вероятно, будут ниже, чем 0,6% в IV квартале 2017 года. Данные о ВВП Германии будут опубликованы на следующей неделе.
Как сообщали «Вести. Экономика», в понедельник данные Destatis показали, что промышленные заказы в Германии в марте снизились третий месяц подряд.
По итогам I квартала промышленное производство в Германии выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.
Ведомство связывает слабое начало года с эпидемией гриппа, необычайно большим количеством забастовок и пасхальными праздниками в марте.
"После фазы спокойствия промышленное производство в течение года будет набирать обороты", — прогнозируют в министерстве.
Перспективы немецких экспортеров омрачают растущие риски протекционизма и укрепление евро.
Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Питер Прат ранее заявил, что растет риск протекционизма, который может негативно повлиять на деловые настроения еще до того, как проявится эффект новых пошлин.
В то же время, по словам Прата, свидетельства того, что укрепление евро за последний год ударило по экспорту, «ограничены». Однако «резкое снижение некоторых индикаторов настроений, связанных с экспортным сектором, вызывает обеспокоенность», признал он.
Вести Экономика: последние новости
Медведев назвал цену нового майского указа Путина Сталевары ФРГ: пошлины США повлияли на рынок ЕС МВФ: странам Африки угрожает долговой кризис
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко324
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»70
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина419
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото63
Трамп решил судьбу Ирана272
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение