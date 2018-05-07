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Реальная зарплата в Москве в феврале 2018 года выросла на 9,8%
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Реальная зарплата в Москве в феврале 2018 года выросла на 9,8% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Реальная заработная плата в Москве в феврале 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилась на 9,8%, при этом средняя зарплата в столице в феврале выросла на 13,3%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, начисленная за февраль 2018 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 80183 рубля и увеличилась по сравнению с февралем 2017 года на 13,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2018 года составила 109,8% к уровню февраля 2017 года», — говорится в документе.
Реальная заработная плата в столице в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года увеличилась на 7,6%, а средняя зарплата в феврале в месячном выражении выросла на 7,8%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в феврале 2018 года увеличились на 1,8% по сравнению с февралем 2017 года и на 77% по сравнению с январем 2018 года. Среднедушевые денежные доходы в феврале 2018 года составили 59085 рублей.
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 апреля 2018 года в семи организациях составила 59 миллионов рублей, что на 3,8% ниже показателя на 1 марта.
По данным Мосгорстата, инфляция в Москве в феврале 2018 года составила 0,2%, а с начала года цены выросли на 0,5%. По данным Росстата, в феврале 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,2%, с начала года — 100,5% (в феврале 2017 года — 100,2%, с начала года — 100,8%).
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