ЦБ Японии может отложить отказ от стимулов на годы

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Решение Банка Японии не указывать сроки достижения цели по инфляции показывает, что он теряет уверенность в своих прогнозах по ценам и может отложить выход из программы стимулирования на годы, заявил бывший чиновник центробанка. Об этом сообщает Reuters.

Банк Японии. Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

В прошлом месяце Банк Японии отказался от указания сроков достижения 2%-го уровня инфляции. По мнению аналитиков, это неожиданное решение регулятора было нацелено на то, чтобы держать под контролем ожидания рынков в отношении увеличения стимулов. На заседании 27 апреля регулятор также представил прогноз, согласно которому инфляция составит 1,8% в 2019 и 2020 финансовых годах. Это означает, что инфляция будет ниже целевого уровня еще три года. Восемь из девяти членов совета управляющих заявили, что существуют понижательные риски для прогноза по инфляции на 2020 год. "Решение отказаться от указания сроков отражает растущее мнение Банка Японии о том, что нелегко изменить общественное мнение о том, что инфляция будет оставаться очень низкой даже при масштабном монетарном смягчении", — заявил агентству Reuters Кадзуо Мамма, который курировал денежно-кредитную политику и международные дела во время работы в центробанке. "Это означает, что он (Банк Японии — прим. ред.) может поддерживать текущую политику в течение многих лет, если целевой показатель инфляции не будет достигнут", — сказал Мамма, который сейчас работает экономистом в Mizuho Research Institute. "Потребительская инфляция наконец приблизилась к 1%, но экономике не хватает импульса, чтобы подтолкнуть цены дальше", — отметил он. "Они (чиновники Банка Японии — прим. ред.) хотят как можно больше свободы действий в отношении будущей политики", -сказал Мамма, добавив, что отказ от временных рамок в заявлении был первым шагом в этом направлении. Банк Японии неоднократно заявлял, что не спешит ужесточать монетарную политику вслед за центробанками других стран.

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Банк Японии капитулировал ЦБ Японии оставил монетарную политику неизменной Абэ поручил Куроде принять меры для роста инфляции Между тем, но некоторые представители ЦБ Японии открыто заявляли о негативных последствиях ультрамягкой политики, таких как удар по прибыли банков от почти нулевых ставок. "Вы не можете предсказать риски. Но ясно то, что чем дольше Банк Японии продолжает свою нынешнюю политику, тем больше становятся риски", — заявил Мамма. Как сообщали «Вести. Экономика», в начале марта глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что регулятор начнет рассматривать вопрос о том, как выйти из масштабной программы монетарного стимулирования, в 2019 финансовом году, который начнется 1 апреля 2019 года. "Сейчас члены совета управляющих и я считаем, что рост цен достигнет [целевого уровня] 2% примерно в 2019 финансовом году. Поэтому будет логичным начать продумывание и обсуждение выхода [из программы] в то же время", — сказал Курода. Позднее, однако, он заявил, что центробанк намерен продолжать ультрамягкую денежно-кредитную политику, до тех пор пока не будет достигнут целевой уровень инфляции.