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«Прайм»: Бензин в РФ продолжает стремительно дорожать
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«Прайм»: Бензин в РФ продолжает стремительно дорожать 

Прайм 1 час назад
С 1 по 5 мая оптовые партии моторного топлива продолжили стремительно дорожать в РФ. При этом, цена на бензин 95 Класс 5 достигла рекордного уровня, превысив 52 тысячи рублей за тонну.
Стоимость бензина 95 Класс 5 достигла 52,326 тысячи рублей за тонну — на 1,454 тысячи рублей за тонну больше, чем неделей ранее.
Бензин 92 Класс 5 подорожал за указанный период на 574 рубля — до 51,702 тысячи рублей за тонну.
Цена оптовых партий дизельного топлива летнего Класс 5 составила 49,046 тысячи рублей за тонну, подорожав за неделю на 409 рублей.
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