«Прайм»: Бензин в РФ продолжает стремительно дорожать

С 1 по 5 мая оптовые партии моторного топлива продолжили стремительно дорожать в РФ . При этом, цена на бензин 95 Класс 5 достигла рекордного уровня, превысив 52 тысячи рублей за тонну.

Стоимость бензина 95 Класс 5 достигла 52,326 тысячи рублей за тонну — на 1,454 тысячи рублей за тонну больше, чем неделей ранее.

Бензин 92 Класс 5 подорожал за указанный период на 574 рубля — до 51,702 тысячи рублей за тонну.

Цена оптовых партий дизельного топлива летнего Класс 5 составила 49,046 тысячи рублей за тонну, подорожав за неделю на 409 рублей.