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Золотарев: Украине достанется от России по полной программе
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Золотарев: Украине достанется от России по полной программе 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил в комментарии изданию Ukraina.ru политолог Андрей Золотарев.
«Курс России по отношению к Украине ужесточится, особенно во второй половине года. В первую очередь в вопросах, касающихся Донбасса. Проблема в том, что давление Запада сохраняется, что приводит к результату, противоположному желаемому. Но поскольку Украина добровольно самоназначилась на поле выяснения геополитических отношений, то ей и достанется по полной программе», — считает эксперт.
В частности, удар придется по украинской экономике.
«Экономически только потеря на транзите — это два с лишним млрд долларов в год. Это более, чем наглядное ужесточение. Потеря транзитного потенциала не только в газотранспортном плане, но и, железные дороги, автотранспорт, все это пойдет в обход Украины», — отметил он.
Последствия украинской политики не заставят себя ждать, в том числе, это четко видно на примере выхода Украины из СНГ.
«Мейнстрим украинской политики остается прежнем, в русле «Прощай, Россия», но и последствия будут незамедлительными. Стоило Порошенко заявить о выходе из СНГ, тут же 6 апреля ввели жесткие пошлины (на 30% подскочили пошлины на украинские колеса). Причем это вполне конкурентоспособная продукция, которая была наиболее дешевым предложением на рынке, хорошо покупалась, но с введением пошлины возможности по экспорту колес будут ограничены. Поэтому стратегических перемен не видно, но позиция России будет жестко прагматичной», — заключил Золотарев.
По мнению политтехнолога, Россия вряд ли рискует получить еще одно враждебное государство среди государств —членов СНГ. В частности, это касается Армении и Белоруссии.
«Армения не граничит с ЕС. Ее нельзя сравнивать с Украиной в силу ее геополитического положения. Аналога Украины в Армении Россия не получит. Что касается Белоруссии, то пока во главе страны будет Лукашенко, отношения будут нормальными. А позиция Лукашенко — это селянский прагматизм, но он больше будет ориентироваться на Россию», — подытожил эксперт.
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