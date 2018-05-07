Золотарев: Украине достанется от России по полной программе

Об этом заявил в комментарии изданию Ukraina.ru политолог Андрей Золотарев.

«Курс России по отношению к Украине ужесточится, особенно во второй половине года. В первую очередь в вопросах, касающихся Донбасса. Проблема в том, что давление Запада сохраняется, что приводит к результату, противоположному желаемому. Но поскольку Украина добровольно самоназначилась на поле выяснения геополитических отношений, то ей и достанется по полной программе», — считает эксперт.

В частности, удар придется по украинской экономике.

«Экономически только потеря на транзите — это два с лишним млрд долларов в год. Это более, чем наглядное ужесточение. Потеря транзитного потенциала не только в газотранспортном плане, но и, железные дороги, автотранспорт, все это пойдет в обход Украины», — отметил он.

Последствия украинской политики не заставят себя ждать, в том числе, это четко видно на примере выхода Украины из СНГ.

«Мейнстрим украинской политики остается прежнем, в русле «Прощай, Россия», но и последствия будут незамедлительными. Стоило Порошенко заявить о выходе из СНГ, тут же 6 апреля ввели жесткие пошлины (на 30% подскочили пошлины на украинские колеса). Причем это вполне конкурентоспособная продукция, которая была наиболее дешевым предложением на рынке, хорошо покупалась, но с введением пошлины возможности по экспорту колес будут ограничены. Поэтому стратегических перемен не видно, но позиция России будет жестко прагматичной», — заключил Золотарев.

По мнению политтехнолога, Россия вряд ли рискует получить еще одно враждебное государство среди государств —членов СНГ. В частности, это касается Армении и Белоруссии.

«Армения не граничит с ЕС. Ее нельзя сравнивать с Украиной в силу ее геополитического положения. Аналога Украины в Армении Россия не получит. Что касается Белоруссии, то пока во главе страны будет Лукашенко, отношения будут нормальными. А позиция Лукашенко — это селянский прагматизм, но он больше будет ориентироваться на Россию», — подытожил эксперт.