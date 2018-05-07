Рынок не отреагировал на выдвижение Медведева в премьеры на новый срок

Индекс Московской биржи после этой новости практически не изменился, к 14:50 он находился на уровне 2300 пунктов (+0,5% к закрытию предыдущих торгов), индекс РТС остался вблизи отметки в 1151 пункт (+0,5%).

Курс доллара сохранился на уровне около 62,9 руб. /$ (+0,6% к закрытию предыдущих торгов), курс евро ослаб на несколько копеек, до 74,88 руб. (+0,1%).