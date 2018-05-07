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Рынок не отреагировал на выдвижение Медведева в премьеры на новый срок
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Рынок не отреагировал на выдвижение Медведева в премьеры на новый срок 

Ведомости 47 минут назад
Реакция российского рынка акций и курса рубля на выдвижение Дмитрия Медведева в премьер-министры оказалась нейтральной, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи после этой новости практически не изменился, к 14:50 он находился на уровне 2300 пунктов (+0,5% к закрытию предыдущих торгов), индекс РТС остался вблизи отметки в 1151 пункт (+0,5%).
Курс доллара сохранился на уровне около 62,9 руб. /$ (+0,6% к закрытию предыдущих торгов), курс евро ослаб на несколько копеек, до 74,88 руб. (+0,1%).
В понедельник президент Владимир Путин после официального вступления в должность главы государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для утверждения на пост председателя правительства на второй срок.
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