Бензин будет стоить 50 рублей с ведома правительства

Несмотря на заявления властей о рекордно низкой инфляции, на которую почти не повлияет и недавнее падение курса рубля, россияне на собственном кармане могут почувствовать обратное. Например, когда заезжают на заправку. Цены на бензин в России продолжают увеличиваться каждую неделю, причем к маю этот рост достиг рекордных показателей.

По данным Московской топливной ассоциации, за апрель средние цены на бензин АИ-92 на столичных заправках выросли на 1,25 рубля — до 39,9 рубля за литр (рост составил 3,03%), литр топлива АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 рубля — до 43,07 рубля (рост на 2,86%). Причем половина роста цен в Московской области произошла с 23 апреля по 3 мая.

Не лучше и ситуация в регионах. Например, 5 мая эксперты Башстата сообщили, что за ночь цены на бензин выросли на 30 копеек. 5 мая 2018 года стоимость ДТ составила 41,2 рубля, бензина марки АИ-95 «Атум» 40,9 рублей, а АИ-92 -38,2 рубля. Повышение цен на топливо в апреле наблюдалось в 13 регионах страны, самый низкий показатель отмечен в Татарстане , где стоимость горючего поднялась на 1,1%. Антирекорд установила Саратовская область с повышением на 6,2%. Такими темпами к осени цены на топливо могут подобраться к 50 рублям, что еще недавно можно было представить только в страшном сне.

Эксперты объясняют резкое повышение стоимости бензина на заправках тем, что до этого на несколько тысяч рублей за тонну выросли оптовые цены. Так, с 5 марта по 4 мая биржевой индекс Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи ( СПбМТСБ ) «Регуляр-92» вырос почти на 9 тысяч рублей за тонну. Розница, таким образом, просто пытается угнаться за оптом.

Причинами роста опта, как говорят трейдеры, стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть, что привело к экспортному паритету более 51 тыс. руб. за тонну для НПЗ центральной России и премии в 6 тыс. руб. к внутреннему рынку. Такая привлекательность экспорта еще в апреле привела к дефициту топлива на торгах. Проще говоря, компаниям выгодней продавать нефть за рубеж, а не дома, что они и делают, а цены на нефтепродукты на российском рынке тем временем растут.

Еще в начале апреля «Совет по товарным рынкам» (СПТР), который защищает интересы независимых нефтетрейдеров обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с жалобой на «неконтролируемый» рост цен на бензин и дизтопливо в опте. Глава СПТР Илья Мороз заявлял, что проблема роста цен на топливо «носит системный характер» и чревата исчезновением независимых сетей. В качестве шагов по стабилизации ситуации трейдеры предложили поэтапную либерализацию розничных цен, повышение нормативов обязательных продаж автомобильного топлива на СПбМТСБ до 50% от потребления на внутреннем рынке, а также снижение ставок акцизов. Однако тогда в ФАС посчитали, что ситуация с ценами на топливо «не выглядит критической».

Тем временем, цены на нефть на мировом рынке продолжают расти. 7 мая котировки на нефть WTI превысили 70 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. Рост связывают с усугубляющимся кризисом в Венесуэле и неопределенной международной ситуации вокруг Ирана , с которым США могут разорвать ядерную сделку. Курс валют тоже не лучшим образом сказался на ценах на бензин — с начала апреля рубль подешевел с 57 до 63 за доллар.

Эксперты убеждены, что бензин продолжит дорожать и в мае, тем более, после инаугурации президента. Собственно, многие убеждены, что во время президентской кампании рост цен был «подморожен» и теперь отыгрывает эту паузу стремительным повышением.

Более того, рост цен вряд ли остановится в ближайшие месяцы. Летом возможно очередное повышение акцизов, которое, естественно, наложит дополнительную нагрузку на стоимость топлива. На оптовом рынке ситуация может немного улучшиться в мае-июне, когда завершатся ремонтные работы на ряде НПЗ и предложение на рынке вырастет. Но ждать отката цен вниз все равно не стоит.

Руководитель аналитического управления фонда «Национальная энергетическая безопасность» Александр Пасечник считает, что в таком положении вещей виновата не столько внешняя конъюнктура, сколько олигополия, сложившаяся на российском нефтяном рынке. Поэтому если бы ФАС действовала активней, рост цен можно было бы контролировать более эффективно.

— Выборный цикл завершен, и если первые месяцы года Росстат фиксировал стабильность розничных цен на бензин, то после президентских выборов мы увидели серьезное движение вверх. Если негласный мораторий и существовал, он прекратил свое действие и нефтепроизводители начали наверстывать упущение, а цены стали стремительно расти. Есть и другие причины роста.

«СП»: — Какие?

— Например, акцизная нагрузка, которая продолжает увеличиваться, несмотря на то, что когда нефтяники проводили цикл модернизаций НПЗ, им были обещаны послабления по акцизам на высококлассные сорта топлива. Но на деле этого не случилось. Проблемы бюджетного дефицита привели к тому, что власти решили снимать акцизы со всего спектра нефтепродуктов, включая и высокоэкологичный ассортимент.

Но базовый фактор роста цен на бензин — это олигополия, сложившаяся на нашем нефтяном рынке. Лет 10 цены перманентно растут независимо от внешней конъюнктуры и внутренних факторов. Хотя сейчас мировые цены на нефть закрепились на комфортных рубежах. Бочка Brent стоит около 70 долларов, и это тоже один из факторов отыгрыша роста цен на нефтепроизводные.

«СП»: — Но когда нефть упала до 30 долларов, цены на бензин не снизились…

— Именно так. Когда цены на нефть рухнули со ста с лишним до 34 долларов, мы не увидели не то, что четырехкратного, но хотя бы двукратного падения цен на топливо. Как, например, в Америке, где была очень сильная коррекция на розничном рынке. Галлон у них подешевел процентов на 70, когда цены на нефть снижались. У нас же все оставалось в рамках стабильности или же роста. И объяснения тоже были простыми. Нефтяники уже не называли сырьевую составляющую в ценах, а ссылались исключительно на налогово-акцизную нагрузку и другие факторы.

Такие тенденции на нашем рынке незыблемы. Теперь слово за регуляторами. Задачи перед ними поставлены четкие. Рост цен на бензин за год не должен превышать рамок инфляции по году. С этой задачей правительство в прошлом году не справилось. Инфляция была низкой, в районе 4%, но цены на бензин обогнали ее в три раза. Все идет к тому, что и в этом году власти провалят свои горизонты по удержанию темпов роста на бензин. ФАС надо быть активней. Есть рычаги влияния на картели, существует ответственность, пора прибегнуть к каким-то предупреждениям, а потом уже и к системе наказаний, чтобы обуздать рынок.

«СП»: — Независимые трейдеры апреле направили правительству свои предложения по улучшению ситуации, насколько они эффективны?

— Это письма в никуда. Тем более что тут тоже возникает много вопросов. Если бы независимые сети так уж задыхались, мы бы не видели через каждые сто метров заправки на магистралях. Эти комплексы достаточно успешно развиваются, поэтому тут тоже есть доля лукавства. Не думаю, что кто-то несет реальные убытки, просто все хотят большей маржи.

Кстати, порой мы видим парадоксальную ситуацию, когда цены на топливо у вертикально интегрированных компаний даже выше, чем у независимых игроков. Но если независимые покупают у вертикальных сырье на биржах, делают свою наценку, то непонятно, почему у них цены ниже, чем у прямых производителей. В любом случае, мы не видим массовых банкротств в этом секторе, напротив, он достаточно устойчиво развивается.

«СП»: — Возвращаясь к ФАС, тогда служба ответила трейдерам, что ситуация с ценами не критичная. То есть при желании она могла бы повлиять на ситуацию?

— ФАС объяснял рост цен посевной, которая якобы привела к сезонному всплеску, после чего рынок успокоится. Может, он и успокоится, но коррекции вниз, что любопытно, все равно не произойдет. Отката на тот же рубль мы гарантированно не увидим.

При желании ФАС действительно могла бы активней вмешиваться в ситуацию. Вспомните, что у нас уже были антимонопольные волны, антикартельные разбирательства. Компаниям можно назначать оборотные штрафы. За сговор за картели при рецидиве у нас вообще-то предусмотрены меры вплоть до уголовной ответственности должностных лиц. В законе все это прописано.

Хотя с другой стороны, нефтяников в чем-то можно понять. На них давят акцизами, я уже упоминал о несправедливом моменте, когда правительство обещало послабление после модернизации, но этого не произошло. Отсюда такие ситуации на рынке нефтепродуктов.

Получается замкнутый круг. Правительство вроде как борется с высокой инфляцией. Пытается ее сдержать. Но цены на бензин растут и разгоняют инфляцию. Все эти вещи взаимосвязаны, и в какой-то момент макроэкономическая модель может быть искажена. Возможно, рано или поздно мы придем к госрегулированию цен на топливо, если уж не можем рыночными эффектами обуздать их.

Биржевая торговля у нас очень посредственная. Несмотря на то, что ФАС обязывает нефтяные компании сбывать на биржах определенные объемы, это не исправляет картину. Существует псевдобиржевая торговля и ценообразование, когда аффилированным структурами продают эти объемы. Бороться с этим регуляторам очень непросто, так как отследить такие операции почти невозможно. Поэтому госрегулирование может быть выходом из ситуации.

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