Евросоюз увеличил импорт российской стали на 139%

Объемы импорта российской стали в ЕС в I квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 139%. Об этом в интервью газете Osnabrücker Neue Zeitung сообщил председатель Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф. По его данным, импорт стали из Турции за это же время также увеличился на 76%.

Дональдом Трампом. По словам Керкхоффа, резкое увеличение европейского импорта из ряда стран связано с введением пошлин на импорт стали президентом США

«Страны, которые из-за пошлин больше не могут осуществлять поставки в США, напирают на европейский рынок, который не знает подобных барьеров для импорта», — указал он.

Керкхофф также поддержал требование ЕС об отказе от введения американских пошлин на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% — на ввоз алюминия. Позднее Вашингтон отложил введение новых мер для ЕС, Канады Мексики до 1 июня.

Руководители Евросоюза и отдельных европейских стран сейчас ведут переговоры с Вашингтоном о полном отказе от введения пошлин в отношении ЕС.