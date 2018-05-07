Официальный курс доллара понизился на 49 копеек, евро — на 83

ЦБ установил официальные курсы валют на 8 мая. Курс доллара понизился на 48,64 копейки, составив 62,7148 рубля (63,2012 рубля с 5 мая). Курс евро уменьшился на 82,67 копейки, до 74,8125 рубля (75,6392 рубля с 5 мая).

Российская валюта к концу минувшей недели почти полностью восстановила утерянные позиции, замечают эксперты.

«Динамика нефти и фондовых индексов позволяет рассчитывать на продолжение отскока рубля, но общее усиление тяги в доллары на глобальном рынке способно в значительной степени сдерживать динамику российской валюты», — комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич

«Несмотря на не вполне однозначные данные по рынку труда США , которые были опубликованы в пятницу, рыночные игроки сохраняют интерес к покупке доллара на фоне подросших ожиданий в части более активных шагов по повышению ставки ФРС », — комментируют эксперты.

Рост курса американской валюты вслед за повышением процентных ставок оказывает наиболее разрушительное влияние на курсы «доходных» валют, в число которых входит рубль, отмечает Купцикевич.

«Вместе с повышением долларовых процентных ставок на долговых рынках, carry trade теряет свою привлекательность и вызывает бурный разворот инвесторов в сторону оттока», — поясняет эксперт.

К сценариям, способным вызвать умеренно негативную оценку рынков, аналитики относят сохранение прежнего премьер-министра ( Дмитрий Медведев ) и назначение нового министра иностранных дел ( Сергей Лавров ).

Фундаментально рубль остается недооцененным, но его укреплению продолжает препятствовать слабый аппетит к рисковым активам на глобальных площадках.