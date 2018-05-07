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Рубль укрепляется на фоне новостей об инаугурации президента
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Рубль укрепляется на фоне новостей об инаугурации президента 

News.ru 1 час назад
Официальный курс евро к рублю упал на 83 копейки, достигнув в результате отметки 74,81 рубля. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.
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