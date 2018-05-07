Ещё
В Литве поддержали увеличение оборонного бюджета Евросоюза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Путин выдвинул кандидатуру премьера

В Литве поддержали увеличение оборонного бюджета Евросоюза 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Еврокомиссия предложила увеличить финансирование обороны и безопасности Евросоюза на период 2021-2027 годов на 40%. Этот показатель, заложенный в бюджете ЕС, уже поддержали власти Литвы.
Планируется направить 13 миллиардов евро в Европейский оборонный фонд, ещё 2,5 миллиарда евро — на борьбу с экстремизмом и кибернетическими угрозами и на сопутствующие расходы.
Предложение Еврокомиссии приветствовал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. «Повышение военной мобильности в Европе является приоритетным вопросом как НАТО, так и ЕС. Мы должны использовать имеющиеся финансовые инструменты ЕС. Это будет важной темой на предстоящем в июне саммите ЕС и июльском саммите НАТО», — заявил он.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2017 году Литва заняла девятое место в мире по росту военных расходов — 21%. В Европе аналогичные показатели выше только у Кипра (22%) и Румынии (50%).
Парламентская газета: последние новости
Кампания США по пошлинам и санкции к «Русалу» грозят убытками американскому бизнесу, заявил эксперт В ЕС заявили о готовности бороться с пошлинами США Газопровод к «Северному потоку — 2» обойдется в 74,7 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина689
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели316
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев214
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»204
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой986
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
16:57
Российское правительство ушло в отставку
Политика
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение