В Литве поддержали увеличение оборонного бюджета Евросоюза

Еврокомиссия предложила увеличить финансирование обороны и безопасности Евросоюза на период 2021-2027 годов на 40%. Этот показатель, заложенный в бюджете ЕС, уже поддержали власти Литвы

Планируется направить 13 миллиардов евро в Европейский оборонный фонд, ещё 2,5 миллиарда евро — на борьбу с экстремизмом и кибернетическими угрозами и на сопутствующие расходы.

Предложение Еврокомиссии приветствовал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис . «Повышение военной мобильности в Европе является приоритетным вопросом как НАТО , так и ЕС. Мы должны использовать имеющиеся финансовые инструменты ЕС. Это будет важной темой на предстоящем в июне саммите ЕС и июльском саммите НАТО», — заявил он.