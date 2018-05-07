Бензин в России с 30 апреля по 4 мая подорожал в среднем на 22 копейки

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России с 30 апреля по 4 мая 2018 года в среднем по стране выросли на 22 копейки — до 38,97 и 41,8 рубля за литр соответственно, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Северо-Западном федеральном округе — на 26 копеек, до 38,96 рубля за литр. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 47 тыс. 638 рублей за тонну, что на 62 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 1 тыс. 372 рублей — до 49 тыс. 70 рублей за тонну.

Цены на Аи-95 заметнее всего выросли в Северо-Кавказском (на 51 копейку), Центральном и Сибирском федеральных округах (на 25 копеек) — до 41,83, 41,59 и 40,79 рубля за литр соответственно. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 50 тыс. 18 рублей за тонну, что на 967 рублей больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 955 рублей и достигли отметки в 49 тыс. 550 рублей за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 111 рублей и составила 52 тыс. 328 рублей.

Средняя цена дизельного топлива летних сортов за отчетную неделю выросла на 23 копейки — до 41,83 рубля за литр. Наибольший рост зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — на 52 копейки, до 40,1 рубля за литр. С начала года цена на него выросла на 2,4%, или на 99 копеек.