Ослабление рубля не прошло незаметно для инфляции, — Аналитики Райффайзенбанка

В пятницу Росстат опубликовал инфляцию за апрель — она сохранилась на уровне марта (2,4% г. /г.). В то время как дезинфляция в продуктах питания продолжилась (1,1% г. /г. против 1,3% г. /г. в марте), рост цен в группе непродовольственных товаров ускорился (2,7% г. /г. против 2,4% г. /г. в марте). Подчеркнем, что последний раз ускорение в этом сегменте было зафиксировано в июне 2016 г. В сегменте услуг годовая динамика практически не изменилась (4% г. /г. против 3,9% г. /г. в марте).

Отметим, что ослабление рубля (6,5% м. /м. в апреле), не осталось незамеченным для инфляции — прежде всего, для непродовольственных товаров. По нашим расчетам, из-за курсового шока месячные темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились на 0,2 п.п. (до 0,4% м. /м. с исключением сезонности). Подобное отмечается и в продовольственных товарах (без учета плодоовощной продукции) — там нулевые месячные темпы инфляции выросли до 0,2% м. /м. в апреле (также с исключением сезонности).

Впрочем, на динамике роста цен в целом эффект ослабления рубля оказался менее заметен (0,4% м. /м. в апреле против 0,3% м. /м. в марте). Так, дезифляционный тренд поддержало замедление инфляции на фрукты и овощи (1,6% м. /м. в апреле против 2,4% м. /м. в марте, с исключением сезонности), а динамика цен на услуги проигнорировала курсовой шок (0,4% м. /м. в апреле, с исключение сезонности).

Как мы отмечали ранее, при ослаблении рубля на 10% м. /м. инфляция реагирует повышением на +1 п.п. м. /м. При этом небольшое (менее 10% м. /м.) ослабление рубля практически не заметно для нее. И, как мы видим, реакция инфляции подтвердила наши предположения: эффект от курсового шока отразился в ее ускорении лишь на 0,1-0,2 п.п. м. /м.