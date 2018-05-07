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Опережающий рост в сфере услуг — позитив для российского рынка, — Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»
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Опережающий рост в сфере услуг — позитив для российского рынка, — Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер» 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Российский сводный PMI (индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг) в апреле 2018 года составил 54,9 пункта, прибавив 1,7 пункта к мартовским значениям. Ключевой «опережающий» индикатор динамики ВВП остается устойчиво выше «порогового» уровня 50 пунктов, продолжается усиление деловой активности.
Относительно равномерный рост наблюдался во всех секторах экономики с небольшим уклоном с сферу услуг. Темпы роста отпускных цен в обрабатывающих отраслях ускорились до максимальных более чем за два с половиной года. В сфере услуг участники опросов отмечают, что ожидают устойчивого роста новых заказов.
Данные собирались с 12 по 26 апреля, то есть полностью отражают в себе новый пакет санкций и панику на финансовом рынке. По всей видимости, улучшение экономической конъюнктуры вразрез с негативным влиянием геополитики связано с многолетними ценовыми максимумами на рынке нефти, продолжающимся циклическим восстановлением экономики и ожиданиями повышения реальных доходов населения, в т.ч. на фоне повышения МРОТ.
Новость позитивна для российского фондового рынка. Опережающий рост в сфере услуг — хороший аргумент для плавной ребалансировки портфелей в пользу ориентированных на внутренний спрос компаний. Наши инвестидеи на покупку расписок Х5 и бумаг «Детского мира» сохраняют актуальность.
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