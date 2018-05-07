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Российские учёные нашли новый способ добычи трудноизвлекаемой нефти
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Российские учёные нашли новый способ добычи трудноизвлекаемой нефти 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Отечественные учёные открыли новый способ добычи трудноизвлекаемых углеводородов: в его основе — действие тока, сообщает «Русская планета».
На данный момент до сорока процентов российских запасов «чёрного золота» являются трудноизвлекаемыми. Сейчас для их добычи используются акустические волны, нагретый пар или химические реагенты. Однако эти способы наносят вред окружающей среде.
Предложенный российскими экспертами способ извлечения нефти при помощи высокочастотного электрического тока лишён этих недостатков. Для оптимальной работы трубу необходимо нагреть до температуры 120 градусов по Цельсию.
Кроме того, тепловой метод воздействия поможет нефтяникам снизить затраты на добычу.
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