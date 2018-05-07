Аргентина повысила ставку до 40% из-за падения песо

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Аргентина , вероятно, остановила обвал песо за счет резкого повышения ставки и снижения целевого показателя дефицита бюджета в пятницу. Однако сохраняются риски, связанные с высоким уровнем инфляции и большим объемом долга, пишет Reuters

Фото: EPA-EFE/David Fernández

Министр финансов Аргентины Николас Духовне заявил в интервью Radio Mitre в минувшие выходные, что правительство избежало кризиса благодаря скоординированным действиям центробанка и экономической команды. При этом он признал, что в результате этих мер в Аргентине снизится экономическая активность.

"Мы решили избежать кризиса… Позже, несомненно, более высокие ставки могут привести к снижению активности, но это также зависит от того, как долго сохранятся [высокие] ставки", — сказал Духовне.

В пятницу ЦБ Аргентины повысил процентную ставку на 675 базисных пунктов до 40%, чтобы ослабить давление на национальную валюту.

Как сообщали «Вести. Экономика», всего за день до этого, 3 мая, регулятор повысил ставку на 300 базисных пунктов до 33,25%. 27 апреля ставка была повышена с 27,25% до 30,25%.

В пятницу правительство также заявило, что снижает свой основной целевой показатель бюджетного дефицита на 2018 г. с 3,2% до 2,7%.

После принятия этих мер песо завершил торги в пятницу ростом на 5,12% до 21,88 за доллар. Тем не менее аргентинская валюта осталась на 6% слабее, чем неделю назад.

Падение песо до исторических минимумов и разговоры о кризисе на прошлой неделе заставили аргентинцев нервничать. Многие из них еще помнят кризис 2001 г. и последовавшие за ним годы гиперинфляции, политической нестабильности и бедности. Местный фондовый индекс Merval, который был одним из мировых лидеров роста в прошлом году, упал на 2,6% в пятницу.

"Мы считаем, что [песо] успокоится в ближайшие дни, хотя он не обязательно будет свободен от волатильности", — цитирует Reuters прогноз аргентинской консалтинговой компании Ecolatina.

Экономисты BTG Pactual отмечают, что повышение центробанком ставки до 40% может «временно поддержать обменный курс на уровне 21,6» песо за доллар. Однако «потеря доверия и репутационные издержки делают 22 [песо за доллар] новым справедливым курсом», полагают они.