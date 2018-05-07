Бум в жилищном секторе сохраняется на Филиппинах уже седьмой год

Ежегодный рост с 2012 года составлял в районе 7 — 10%, по данным Colliers International. Только за четвертый квартал 2017 года стоимость жилья в центре Макати выросла на 1,5%. Хотя и тут возможны нюансы: к примеру, в Маниле поставки новых кондоминиумов в 2018 году составят 27 200 единиц в сравнении с 10 200 в 2017 году. Из-за роста предложения арендные ставки и доходы от аренды падают, сообщает Global Property Guide.

Но в крупных районах Манилы жилье дорожает. В Rockwell Center средняя цена трехкомнатной квартиры выросла на 8,1% — до $4 250 за кв.м в 2017 году. В Fort Bonifacio — на 1%, до $3 380 за «квадрат» за тот же период.

В 2017 году цены на жилье по всей стране выросли на 2,3% с учетом инфляции, по данным Центрального банка Филиппин (BSP). За четвертый квартал предыдущего года этот показатель повысился на 4,1%. Если разделять по типу недвижимости, стоимость кондоминиумов за 2017 год увеличилась на 10,6%, односемейных домов — снизилась на 3,5%, дуплексов — поднялась на 13,5%, а таунхаусов — на 4,6%.

В национальном столичном регионе (NCR) жилье за год подорожало на 5,3%, а за его пределами — слегка подешевело на 0,3%. К слову, согласно рейтингу, Филиппины входят в десятку стран с самым стремительным годовым ростом цен на жилье.

Спрос остается высоким. В 2017 году объем предпродаж кондоминиумов по всей Маниле, включая окраины, увеличилось на 52 600 единиц, что на 24% больше по сравнению с годом ранее и является самым высоким уровнем, когда-либо наблюдаемым в столице страны, по данным Colliers International. Это произошло из-за высокого спроса, в основном семей и молодых специалистов. В течение последних пяти лет каждый год число семей в стране растет примерно на 3%.

По ожиданиям Nationwide, цены на жилую недвижимость продолжат сильно повышаться в 2018 году, чему поспособствует устойчивый экономический рост. В центре Макати жилье подорожало почти на 60% с первого квартала 2011 года по четвертый квартал 2017 года. Экономика Филиппин устойчиво развивается вот уже седьмой год за счет сильной государственной политики, восстановлению сельского хозяйства, а также увеличению экспорта.