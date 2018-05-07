Растущие процентные ставки благоприятны для ряда отраслей экономики

Investing.com — Далеко не все представители Уолл-Стрит беспокоятся о росте доходности 10-летних гособлигаций США до 3%.

Fundstrat Global Advisors утверждает, что этот шаг позитивен, поскольку он «сигнализирует о восстановлении инфляции после десятилетия чрезвычайно низких ставок».

По мнению экспертов компании, рост ставок ведет к более высоким номинальным доходам, что приводит к увеличению прибыли на акцию.

Fundstrat отмечает, что ряд отраслей должны хорошо проявить себя в условиях растущей ставки, включая финансовые компании, машиностроение, аэрокосмическую отрасль и строительство.

Банки, в частности, способны извлекать выгоду из более высоких ставок, поскольку растет спрэд между предоставляемыми ссудами и собственными займами.