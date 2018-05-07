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Нефть возобновила рост на опасениях вероятного выхода США из иранской ядерной сделки, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Нефть возобновила рост на опасениях вероятного выхода США из иранской ядерной сделки, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Накануне Д. Трамп в очередной раз критически отозвался о действующем соглашении «5+1», указав, что оно является «ужасным для США». Тем не менее, позиция европейской стороны оставляет определенные шансы на переговорный процесс. Так или иначе, до 12 мая, когда США озвучат свое решение, рынок продолжит учитывать премию за данный риск в нефтяных ценах.
Еще одним фактором, который способен в ближайшее время играть на повышение нефтяных цен выступает усугубление кризиса в нефтяной отрасли Венесуэлы. Намерение ConocoPhillips получить активы венесуэльской PDVSA в рамках решения международного арбитража может привести к дальнейшему снижению объемов производства в стране.
На неделе основное внимание рынка будет обращено на статистику из США, где помимо еженедельных данных Минэнерго опубликует ежемесячный отчет. Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $74-76/bbl.
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