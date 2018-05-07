Ещё
Сохраняется потенциал как для укрепления рубля, так и для снижения доходностей ОФЗ, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

Сохраняется потенциал как для укрепления рубля, так и для снижения доходностей ОФЗ, — Ольга Стерина, аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Прошлую неделю, очень короткую из-за праздничных дней, российский рынок рублевого долга завершил небольшим ростом доходностей, но стоит отметить, что объем торгов был крайне невысоким. Доходность годовых ОФЗ выросла на 15 б.п. до 6,65% годовых, пятилетних — практически не изменилась (6,95%), десятилетних — повысилась на 5 б.п. до 7,35%, а на самом дальнем конце кривой, в пятнадцатилетней точке, она прибавила менее 5 б.п., составив 7,55% годовых. Российские активы негативно реагируют на снижение цен на нефть, как мы видели на прошлой неделе, и весьма сдержанны при движении нефтяных котировок к новым максимумам. Также негативно на российском рынке отражается и рост курса доллара, наблюдавшийся в последние дни. В ближайшее время, по мере завершения праздников в России, торговая активность в сегменте ОФЗ будет постепенно возрастать и возвращаться к своим нормальным значениям. Однако в эту среду Минфин не будет проводить аукционы — вторую неделю подряд.
Такие важные события для российского рынка, как заседания совета директоров ЦБ и ФРС по ставкам, уже позади и в целом не принесли больших сюрпризов инвесторам. Теперь российский долговой сегмент будет искать новые ориентиры, и мы полагаем, что ими станут движения цен на нефть и общеполитические вопросы по формированию нового правительства. На этой неделе должна проясниться ситуация по поводу санкций в отношении Ирана, что, вероятно, позволит нефти остаться в коридоре 73–75 долл. /барр.
В России сегодня состоится инаугурация президента, после которой достаточно быстро будет объявлено о назначениях в правительстве и на ключевые посты. Мы считаем, что на российском рынке сейчас сохраняется потенциал как для укрепления рубля, так и для снижения доходностей ОФЗ.
Прайм: последние новости
РФ может ограничить импорт из США в ответ на повышение пошлин на сталь ИНТЕРВЬЮ: Глава AmCham рассказал, что в поведении России не нравится Вашингтону Минфин нарастит покупку валюты в мае в 1,3 раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели233
LIVE: Инаугурация президента России432
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»122
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев53
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой958
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение