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В США оценили ситуацию с экспортом оружия РФ
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В США оценили ситуацию с поставками российского оружия в другие страны 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Вторичные санкции США против стран, покупающих оружие РФ, могут быть опасны для самих США, считает директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ольга Оликер.
Выступая в Вашингтоне, Оликер напомнила, что Россия — второй экспортер оружия в мире.
"Они зарабатывают много денег. С другой стороны, они продают оружие многим, кто не обязательно хочет найти альтернативу, и США не обязательно являются такой альтернативой", — сказала Оликер, добавив, что возможность санкций против покупателей российского оружия сформулирована в американском законе расплывчато.
"Трудно представить, чтобы США обратились против Индии за то, что она покупает большую часть своего оружия в России. Турки также ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным", — сказала Оликер.
"Это может быть опасным шагом, у США может не оказаться той способности "ужалить", которую им бы хотелось иметь", — заключила она.
Ранее администрация США распространила список российских оборонных компаний и организаций, за отношения с которыми они могут вводить санкции против третьих стран. Такие санкции пока не вводились, однако госдепартамент США уверяет, что убедил партнеров отказаться от контрактов с Россией на миллиарды долларов.
Введение подобных вторичных санкций предусмотрено законом "О противодействии противникам Америки через санкции", который конгресс США принял в 2017 году.
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