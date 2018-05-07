В США оценили ситуацию с экспортом оружия РФ

В США оценили ситуацию с поставками российского оружия в другие страны

Выступая в Вашингтоне, Оликер напомнила, что Россия — второй экспортер оружия в мире.

"Они зарабатывают много денег. С другой стороны, они продают оружие многим, кто не обязательно хочет найти альтернативу, и США не обязательно являются такой альтернативой", — сказала Оликер, добавив, что возможность санкций против покупателей российского оружия сформулирована в американском законе расплывчато.

"Трудно представить, чтобы США обратились против Индии за то, что она покупает большую часть своего оружия в России. Турки также ясно дали понять, что будут делать то, что считают нужным", — сказала Оликер.

"Это может быть опасным шагом, у США может не оказаться той способности "ужалить", которую им бы хотелось иметь", — заключила она.

Ранее администрация США распространила список российских оборонных компаний и организаций, за отношения с которыми они могут вводить санкции против третьих стран. Такие санкции пока не вводились, однако госдепартамент США уверяет, что убедил партнеров отказаться от контрактов с Россией на миллиарды долларов.

Введение подобных вторичных санкций предусмотрено законом "О противодействии противникам Америки через санкции", который конгресс США принял в 2017 году.