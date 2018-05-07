Количество банкнот номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. в Московском регионе выросло в два раза с начала года

В Московском регионе выросла доля новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО. «Новые банкноты номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. получают все большее распространение в Москве Московской области . Доля 200 руб. банкнот в общем объеме выданных из касс подразделений ГУ Банка России по ЦФО пачек банкнот в марте 2018 г. составила 3%, банкнот 2 тыс. руб. — 3,7%. По сравнению с началом 2018 г. количество двухсотрублевок увеличилось в 2,1 раза, 2 тыс. руб. — в 2,2 раза», — говорится в сообщении. Уточняется, что традиционно большим спросом в Московском регионе пользуются банкноты номиналом 100 руб. — 28,6% от общего объема банкнот, выданных из касс подразделений ГУ Банка России по ЦФО кредитным организациям. За ними следуют банкноты номиналом 5 тыс. руб. — 21,7% и банкноты номиналом 1 тыс. руб. — 21,3%. Среди выдаваемых монет наибольший удельный вес приходится на 10 руб. (43,3%). Далее следует 5 руб. (19,4%), 1 руб. (16,1%), 2 руб. (18,2%). Удельный вес монеты номиналом 1 и 5 копеек составляет 0,1%.