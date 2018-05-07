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Инфляционные риски будут расти — еще один повод для ЦБ сохранять осторожность, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС
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Инфляционные риски будут расти — еще один повод для ЦБ сохранять осторожность, — Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС 

Прайм 1 час назад
Последние данные по инфляции не отражают недавней девальвации рубля, которая начнет влиять на цены в текущем месяце. Тем не менее данные за апрель свидетельствуют о том, что инфляция г/г прошла нижнюю точку, и далее инфляционные риски, вероятно, будут расти — еще  Потребительские цены в России в апреле выросли на 0.4% м/м. Апрель стал вторым месяцем подряд, когда инфляция в месячном сравнении превысила уровень прошлого года — это явный, хотя и ожидаемый, индикатор того, что нижняя точка роста цен осталась в прошлом. Годовая инфляция не изменилась и составила 2.4% г/г, совпав с нашими оценками и консенсус-прогнозом.
Главные драйверы инфляции — свежие овощи и фрукты, бензин. Цены на продукты питания в прошлом месяце повысились на 0.4% (против +0.6% в апреле 2017 г.), непродовольственные потребительские товары также подорожали на 0.4% м/м (против +0.2% в апреле 2017 г.), а стоимость услуг населению выросла на 0.3% м/м (против +0.2% годом ранее). Двумя главными драйверами инфляции оказались цены на свежие овощи и фрукты (+2.6% м/м) и розничные цены на бензин (+1% м/м).
Базовая инфляция (+0.3% м/м) превысила уровень прошлого года впервые с августа 2015 г., когда в России начался дефляционный тренд продолжительностью 2.5 года.
Разворот ценового тренда был ожидаем нами, рынком и ЦБ, и, соответственно, не стал сюрпризом. Однако недавняя девальвация рубля, вероятно, приведет к ускорению этого тренда, в результате чего инфляция в годовом сопоставлении превысит 3% уже в 3К18. Мы подтверждаем наш прогноз инфляции на конец года на уровне 4% г/г и ожидаем, что ЦБ пойдет всего на одно понижение ставки на 25 б.п. в этом году при условии отсутствия больших внешних шоков в сфере геополитики или со стороны цен на нефть.
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