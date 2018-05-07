Рубль отступает на открытии торгов 

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 28 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:09 мск 62,79 рубля, курс евро повысился на 10 копеек, до 74,89 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Российская валюта теряет позиции, несмотря на дорожающую нефть, которая сейчас торгуется в районе 75,5 доллара за баррель Brent, констатитруют эксперты. Рубль демонстрирует негативную динамику на фоне роста доллара на международном валютном рынке forex, отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
«Позитивная статистика по рынку труда США вызывает опасение у игроков рынка, что в 2018 году Федеральный резерв может поднять ставки четыре раза», — комментирует эксперт. По его прогнозу, в понедельник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3—63,3 рубля, EUR/RUB — в районе 74,1—75,45 рубля.
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