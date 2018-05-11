Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,92%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов электроэнергетики, производства изделий из пластмассы и электроники.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted вырос на 0,92%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции CMC Magnetics Corp (TW:2323), которые подорожали на 0,640 п. (9,98%), закрывшись на отметке в 7,050. Котировки Jinli Group Holdings Ltd (TW:8429) выросли на 1,90 п. (9,97%), завершив торги на уровне 20,95. Бумаги Young Optics Inc (TW:3504) выросли в цене на 5,90 п. (9,97%), закрывшись на отметке 65,10.

Лидерами падения стали акции Sun Race Sturmey-Archer Inc (TW:1526), цена которых упала на 5,70 п. (9,97%), завершив сессию на отметке 51,50. Акции Aces Electronics Co Ltd (TW:3605) поднялись на 2,60 п. (9,96%), закрывшись на уровне 23,50, а Associated Industries China Inc (TW:9912) снизились в цене на 0,98 п. (9,56%) и завершили торги на отметке 9,27.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (428) превысило количество закрывшихся в плюсе (390), а котировки 95 акций практически не изменились.

Котировки акций CMC Magnetics Corp (TW:2323) выросли до максимума, подорожав на 9,98%, 0,640 п., и завершили торги на отметке 7,050.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне потерял 0,13%, или 0,09, достигнув отметки $71,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле снизились на 0,23%, или 0,18, до $77,29 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,19%, или 2,50, до отметки $1.319,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,15% до 29,768, а котировки TWD/CNY упали на 0,19%, достигнув отметки 0,2132.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,10% до 92,66.