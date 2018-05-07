Россия создает «валютную заначку»

Расходы Минфина увеличатся в течение наступившего месяца. Всего 10 мая — 6 июня ведомство планирует купить валюту на 322,8 миллиарда рублей.

С 6 апреля по 8 мая министерство планировало потрать на иностранные деньги на 80 миллиардов меньше — 240,7 миллиарда рублей (11,5 миллиарда в день).

Причиной увеличения планируемых закупок станет также планируемый дополнительный доход государства от продажи нефти и газа — 320,6 миллиарда рублей в мае.

В феврале 2017 года власти России начали копить дополнительные нефтегазовые доходы, так как нефть стоит больше 40 долларов за баррель. Эти деньги Минфин тратит на покупку валюты, которую хранит на специальном счете казначейства в Центральном банке , а в конце года перечисляется в суверенный фонд.

Аналитик финансовой группы «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский объяснил порталу «Утро», что «валютная заначка» защищает экономику России от шоков, например, девальвации из-за возможных санкций или кризиса.