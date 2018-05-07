Минфин ожидает более 320 млрд рублей допдоходов от нефти

Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит в мае 320,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как стало известно, в апреле фактические дополнительные доходы оказались на 2,2 млрд руб. выше прогноза министерства.

В Минфине уточнили, что ведомство намерено с 10 мая по 6 июня покупать на внутреннем рынке валюту на 16,1 млрд руб. в день, суммарно направит на эти цели 322,8 млрд руб.

Она подчеркнула, что уменьшилась доля нефтегазовых доходов от нефтегазового экспорта в бюджете — от более 59%, до 40%.