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Минфин ожидает более 320 млрд рублей допдоходов от нефти
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Минфин ожидает более 320 млрд рублей допдоходов от нефти 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит в мае 320,6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.
Как стало известно, в апреле фактические дополнительные доходы оказались на 2,2 млрд руб. выше прогноза министерства.
В Минфине уточнили, что ведомство намерено с 10 мая по 6 июня покупать на внутреннем рынке валюту на 16,1 млрд руб. в день, суммарно направит на эти цели 322,8 млрд руб.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика по-прежнему зависит от цен на нефть.
Она подчеркнула, что уменьшилась доля нефтегазовых доходов от нефтегазового экспорта в бюджете — от более 59%, до 40%.
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