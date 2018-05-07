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Россия нацелена выполнить сделку ОПЕК+ на 100% в мае
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Россия нацелена выполнить сделку ОПЕК+ на 100% в мае 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия намерена выполнить сделку ОПЕК+ в мае на 100%. Об этом сообщает RNS.
"В мае будет… все-таки 100%. Мы привержены, да, мы настроены. 100% — это наша цель", — сказал Новак.
Ранее министр энергетики сообщил, что Россия в апреле текущего года выполнила соглашение ОПЕК+ на 95,2%.
Он также подчеркнул, что Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке и нивелированию факторов волатильности добычи.
По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, министерская встреча всех 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) пройдет 23 июня в Вене.
Уточняется, что встреча министерского комитета по мониторингу венского соглашения пройдет 21 июня.
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