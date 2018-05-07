Россия нацелена выполнить сделку ОПЕК+ на 100% в мае

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия намерена выполнить сделку ОПЕК+ в мае на 100%. Об этом сообщает RNS.

"В мае будет… все-таки 100%. Мы привержены, да, мы настроены. 100% — это наша цель", — сказал Новак.

Ранее министр энергетики сообщил, что Россия в апреле текущего года выполнила соглашение ОПЕК+ на 95,2%.

Он также подчеркнул, что Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке и нивелированию факторов волатильности добычи.

По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, министерская встреча всех 24 стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) пройдет 23 июня в Вене

Уточняется, что встреча министерского комитета по мониторингу венского соглашения пройдет 21 июня.