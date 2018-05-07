Россия намерена на 100% выполнить сделку ОПЕК+ в мае

Новак пообещал полное исполнение Россией сделки ОПЕК+ в мае

По итогам мая российские компании постараются полностью исполнить условия сделки об ограничении уровня нефтедобычи (ОПЕК+).

"Мы привержены, мы настроены. 100 процентов — это наша цель, будем выдерживать", — заявил 7 мая журналистам и.о. министра энергетики Александр Новак.

В течение двух месяцев — в марте и апреле — Россия исполняет обязательства в рамках ОПЕК+ менее чем на сто процентов (сначала на 93,4 процента, затем на 95,2 процента), то есть сокращение нефтедобычи составляло не 300 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2016 года, а меньше.

По итогам марта Новак объяснял повышение добычи сезонным фактором и высоким спросом на газ в Европе, а по итогам апреля — активностью на проектах соглашений о разделе продукции (СРП).