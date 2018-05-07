Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья за 4 месяца вырос на 19,2%

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в январе — апреле 2018 года в стоимостном выражении вырос на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — $66,05 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы

В апреле 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $17,55 млрд и по сравнению с мартом 2018 года снизился на 4,2%, а по сравнению с апрелем прошлого года он вырос на 14%.

При этом в апреле 2018 года наблюдался рост закупок химической продукции на 20,3%, текстильных изделий и обуви — на 16,7%, продукции машиностроения — на 11%, продовольственных товаров — на 9,9%.

В импорте продовольственных товаров увеличились закупки рыбы в 1,5 раза, фруктов — на 43,5%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 24,8%, овощей — на 19,5%, сахара — на 11,3%, табака — на 4,4%. При этом ввоз мяса и субпродуктов сократился в 1,9 раза, зерновых культур — на 35,1%, молочных продуктов — на 23,9%, растительного масла — на 7,7%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки средств наземного транспорта — на 26,4%, электрооборудования — на 22,4%, механического оборудования — на 8,8%. Вместе с тем снизились импортные поставки судов и плавучих средств в 2,8 раза, частей железнодорожных локомотивов — на 19,7%, летательных аппаратов — на 14,5%.

В группе текстильных изделий и обуви в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки хлопка на 33,7%, трикотажной одежды — на 25,7%, текстильной одежды — на 17,1%, готовых текстильных изделий — на 11,2%, обуви — на 2,3%.