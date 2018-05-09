Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,31%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов золотодобычи, энергетики и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 поднялся на 0,31%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Wisetech Global Ltd (AX:WTC), которые подорожали на 0,710 п. (5,89%), закрывшись на отметке в 12,760. Котировки Challenger Ltd (AX:CGF) выросли на 0,630 п. (5,29%), завершив торги на уровне 12,530. Бумаги CYBG PLC (AX:CYB) выросли в цене на 0,270 п. (4,90%), закрывшись на отметке 5,780.

Лидерами падения стали акции Greengross Ltd (AX:GXL), цена которых упала на 1,150 п. (21,46%), завершив сессию на отметке 4,210. Акции Incitec Pivot (AX:IPL) поднялись на 0,210 п. (5,60%), закрывшись на уровне 3,540, а Seven West Media Ltd (AX:SWM) снизились в цене на 0,040 п. (5,41%) и завершили торги на отметке 0,700.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (705) превысило количество закрывшихся в минусе (546), а котировки 347 акций практически не изменились.

Котировки акций Greengross Ltd (AX:GXL) упали до минимума, снизившись на 21,46%, 1,150 п., и завершили торги на отметке 4,210.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 2,10% до отметки 11.369.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,22%, или 2,90, достигнув отметки $1.310,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 2,20%, или 1,52, до $70,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 2,39%, или 1,79, до отметки $76,64 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,31% до 0,7432, а котировки AUD/JPY повысились на 0,06%, достигнув отметки 81,39.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 93,08.