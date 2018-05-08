Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,05%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, финансов и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 вырос на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Platinum Asset Management Ltd (AX:PTM), которые подорожали на 0,490 п. (8,75%), закрывшись на отметке в 6,090. Котировки IPH Ltd (AX:IPH) выросли на 0,265 п. (6,87%), завершив торги на уровне 4,125. Бумаги G8 Education Ltd (AX:GEM) выросли в цене на 0,115 п. (4,85%), закрывшись на отметке 2,485.

Лидерами падения стали акции Eclipx Group Ltd (AX:ECX), цена которых упала на 0,210 п. (6,25%), завершив сессию на отметке 3,150. Акции Aurizon Holdings Ltd (AX:AZJ) поднялись на 0,170 п. (3,71%), закрывшись на уровне 4,410, а GWA Group Ltd (AX:GWA) снизились в цене на 0,140 п. (3,70%) и завершили торги на отметке 3,640.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (646) превысило количество закрывшихся в плюсе (598), а котировки 401 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 0,15% до отметки 11.622.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,08%, или 1,00, достигнув отметки $1.313,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,92%, или 0,65, до $70,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,75%, или 0,57, до отметки $75,60 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,07% до 0,7510, а котировки AUD/JPY упали на 0,17%, достигнув отметки 81,88.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 92,63.