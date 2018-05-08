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В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 20 минут назад
Фото: Прайм
В понедельник в начале торгов наблюдалось некоторое повышение по индексу РТС вслед за ценами на нефть, в течение дня активность инвесторов на рынке в целом сократилась, но интерес к отдельным бумагам сохранялся. Так, акции ММК (MAGN) подорожали на 2.7% в преддверии выхода финансовой отчетности по международным стандартам за первый квартал (ожидается сегодня). Транснефть (TRNFP) и Газпром нефть (SIBN) подорожали на 2.5%, НЛМК (NLMK) — на 2.3%, Алроса (ALRS) — на 2.1%.
Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 12.4%, Самараэнерго (SAGO) — на 10.0%, Русснефти (RNFT) — на 7.5%.
Фондовые индексы США повысились еще на 0.3% — 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.
Сегодня на рынке акций возможно некоторое затишье — активность покупателей, вероятно, продолжит снижаться как в преддверии перерыва в торгах (9 мая), так и под влиянием обстановки на рынке нефти (по фьючерсам на Brent наметилась коррекция вниз).
Сегодня истекает срок, в течение которого президент США Д. Трамп должен принять решение по иранскому ядерному соглашению — решение о выходе США из сделки (и последующие санкции в отношении Ирана), которого ожидают некоторые из наблюдателей, может повлиять на обстановку на нефтяном рынке.
На валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.
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