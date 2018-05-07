Какие криптовалюты сильно выросли в цене на прошлой неделе? 

Криптовалютный рынок на прошлой неделе продолжил апрельское восстановление — в первую очередь за счет альткоинов. В пятницу, 4 мая, рыночная капитализация всех криптовалют вернулась к уровню $460 млрд, в среднем увеличиваясь на 15,8% в неделю с начала восстановления рынка. При этом цифра пятницы оказалась самым высоким показателем рынка с 6 марта. Из 25 крупнейших мировых криптовалют 23 показали прирост за эту неделю. При этом лидерами по темпам роста стали такие инструменты, как nano (NANO), VeChain (VEN) и bytecoin (BCN). Биткоин вырос на 8,5%. Скачок курса Ripple (XRP), litecoin (LTC) и bitcoin cash (BCH) составил около 11% у каждой из этих валют. На 23% за прошлую неделю поднялась цена ether (ETH). Криптовалютный рынок на прошлой неделе продолжил апрельское восстановление — в первую очередь за счет альткоинов. текст: Антон Кузнецов, фото: Moose