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Биржи АТР торгуются в основном в плюсе вслед за ростом индексов США
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Биржи АТР торгуются в основном в плюсе вслед за ростом индексов США 

Прайм 1 час назад
Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуется в плюсе, отыгрывая позитивную динамику американских бирж после публикации данных о безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% — до 3130,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,59%, до 1817,55 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,56% — до 30096,84 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,32% — до 6082,5 пункта. Японский Nikkei 225 терял при этом 0,11%, опускаясь до 22447,05 пункта. Корейский KOSPI в понедельник не торгуется в связи с государственным праздником в стране. Предыдущую сессию индекс завершил снижением на 1,04%, до 2461,38 пункта.
Индексы США закрыли торги пятницы ростом на данных по рынку труда в стране. По сообщению Минтруда, безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года. При этом аналитики ждали снижения показателя только до 4%. По итогам торгов основные американские площадки выросли в среднем на 1,5%.
Некоторый пессимизм на азиатских рынках связан с итогами переговоров между США и КНР по торговле, которые проходили в Пекине 3-4 мая. Стороны признали, что по ряду вопросов до сих пор существуют крупные разногласия, и необходимо усиливать работу и добиваться большего прогресса.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.
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