АТОР: Российский турпоток в Анталью в январе-апреле вырос на 60% — до 302,6 тыс. человек

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В январе-апреле 2018 г. в Анталью прибыло на 60% больше туристов из России , чем за аналогичный период рекордного 2017 г., и на 44% больше, чем в этом же периоде 2014 г., который пока считается лучшим годом для Антальи по числу туристов», — говорится в соообщении.

Как уточняется, по данным управления культуры и туризма Антальи, согласно статистике аэропортов курорта и Газипаша, за первые четыре месяца курорт принял 1,23 млн иностранных туристов, что на 43,8% больше, чем за тот же период 2017 г. Анталья преодолела отметку в 1,2 млн туристов (результат за январь-апрель успешного 2015 г.), но пока отстает от графика самого удачного для нее 2014 г. (1,4 млн туристов за отчетный период).

В общей сложности в городе побывали туристы из 164 стран, однако безоговорочными лидерами по прибытию стали рынки Германии и России. По итогам первых четырех месяцев туристы из Германии во въездной статистике Антальи лидируют: 313 тыс. туристов (рост на 33% к январю-апрелю 2017 г.). За отчетный период доля рынка Германии составила 28% от общего количества иностранных гостей. «Рост российского турпотока в Анталью не иначе как „феноменальным“ в Турции не называют. Доля российского рынка в общем въездном потоке составила 27,1%. Несмотря на низкий сезон, на курорте в январе-апреле побывало 302,6 тыс. наших соотечественников, что на 60,2% больше, чем было за аналогичный период 2017 г.», — подчеркнули в АТОРе.

Третьими по количеству посещений в Анталье стали британцы: почти 70 тыс. человек (рост на 38%). Общая доля британского рынка во входящем туризме Антальи — 6,2%. Кроме того, на турецком курорте за первые четыре месяца 2018 г. стало на 46% больше туристов из Нидерландов (почти 65 тыс.), Израиля (рост на 12,5%, 42 тыс. человек), Ирана (рост на 11%, 36 тыс.), Польши (рост на 239%, 30,6 тыс.), Бельгии (рост на 65%, 30 тыс.), Литвы (рост на 101%, 19,7 тыс.), Дании (рост на 15%, 18,5 тыс.), Франции (рост на 97%, 14 тыс.), Финляндии (рост на 90%, 13 тыс.) и ряда других европейских стран.

«Уже в апреле российский рынок по количеству туристов стал в Анталье абсолютным лидером, обойдя в этом «соревновании» немецкий рынок. В апреле на анталийских пляжах побывало почти 221 тыс. россиян (увеличение на 62% по сравнению с апрелем 2017 г.). Немецких туристов насчитали в количестве 149 тыс. человек (рост на 4,8%)», — поясняется в материале. Также в топ-5 по прибытиям в Анталью вошли такие рынки как Нидерланды, Великобритания Украина . В общей сложности в апреле в Анталье побывало 728 тыс. иностранных туристов (рост на 37% по сравнению с апрелем прошлого года).

По прогнозам, Анталья примет в этом году от 12 до 14 млн отдыхающих из-за рубежа.

В 2017 г. на турецком курорте отдохнуло почти 10,5 млн иностранных гостей (рост на 57% к 2016 г.), в том числе, 3,8 млн российских туристов, что стало рекордным показателем как для рынка РФ, так и среди въездных рынков Антальи. Отельеры курорта рассчитывают принять в этом году не менее 5 млн россиян.