Развивающие рынки оказались на пороге сильнейшего кризиса

Развивающие рынки на пороге сильнейшего кризиса

Пока финансовый мир продолжает следить за заявлениями ФРС , статистикой из США и попыткой переговоров Китая и США по торговым пошлинам, основные события происходят на развивающихся рынках.

В последнее время именно на развивающихся рынках можно увидеть признаки надвигающегося кризиса.

Почти все валюты находятся под серьезным давлением, особенно это касается Аргентины , где уже по факту наблюдается валютный кризис.

Другие валюты, включая турецкую лиру, индийскую рупию, южноафриканский ренд и индонезийскую рупию, все понесли серьезные потери, причем некоторые даже обновили исторические минимумы. Конечно, не стоит забывать и о рубле, который подешевел на фоне новых санкций, тем не менее тенденция укладывается в общую картину.

Эти события заставили некоторых экспертов задаться вопросом, не стоим ли мы на пороге нового кризиса развивающихся стран, аналогичного тому, который случился в 1997 г.

Помимо Аргентины, безусловно, стоит обратить внимание на Турцию . В стране до сих пор наблюдаются двузначные темпы инфляции, при этом президент Риджеп Тайип Эрдоган выступает категорически против повышения ставок. Лира тем временем уже многократно обновила исторические минимумы.

Об этом мы уже писали более подробно. Совсем недавно ЦБ Турции все же предпринял попытку остановить обвал и повысил ставку. Первая реакция рынка оказалась позитивной, лира укрепилась, однако праздник продолжался недолго. После выхода свежих данных по инфляции и местная валюта, и облигации попали под новую волну распродаж.

Сейчас давление постепенно переходит на валютный рынок Египта

Важно отметить, что дело не ограничивается валютами, падение наблюдается и на рынке облигаций, а это гораздо более серьезные проблемы. ETF EMB, отслеживающий динамику облигаций развивающихся стран, опустился до минимума с момента девальвации в Китае, которая прошла в 2015 г. Эксперты отмечают, что еще несколько пунктов снижения — и могут начаться серьезные проблемы.

И это даже на фоне стабилизации на долговом рынке США, где доходности десятилетних трежерис отступили от психологической отметки 3%. Да и на рынке нефти, что немаловажно для многих emerging markets, ситуация выглядит очень благоприятно. На фоне геополитической напряженности вокруг Ирана котировки "черного золота" торгуются вблизи максимумов с 2014 г.

Если говорить отдельно о России , то в последние два дня рубль сумел несколько укрепиться, однако потери с момента введения санкций все еще очень велики. Отметим также тот факт, что на долговом рынке заметных улучшений не наблюдается. Доходности десятилетних ОФЗ все еще торгуются выше отметки 7,30%, и пока признаков снижения не наблюдается.

Напомним, что до введения санкций показатель находился на уровне 7%.