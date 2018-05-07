Официальный курс евро снизился на 83 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 82,67 коп., до 74,81 руб., курс доллара уменьшился на 48,64 руб., до 62,71 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 63,95 руб., составив 68,15 руб.

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Индекс Мосбиржи рос на 0,62%, до 2303,7 пункта, индекс РТС увеличился на 1,01%, до 1158,23 пункта.

Мировые цены на нефть продолжают расти, оставаясь на максимальных уровнях с ноября 2014 года.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72% — до $75,41.