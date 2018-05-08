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Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики
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Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики 

ТАСС 8 мая 2018
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию во вторник разнонаправленным движением котировок. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,21% — до 2301,99 пункта, РТС опустился на 1,02%, до 1142,13 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск поднялся на 0,8% — до 63,44 рубля, курс евро — на 0,4%, до 75,31 рубля.
Торги на Мосбирже 9 мая проводиться не будут и возобновятся только в четверг, 10 мая.
"В четверг, по нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2265-2310 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1125-1150 пунктов. Рубль во вторник тоже оказался под давлением. После Дня Победы, в четверг, по нашим прогнозам, доллар США будет торговаться в диапазоне 62,8-64 рубля, европейская валюта — на отметках 74,3-75,8 рубля", — прогнозирует старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
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