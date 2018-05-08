Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торговую сессию во вторник разнонаправленным движением котировок. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,21% — до 2301,99 пункта, РТС опустился на 1,02%, до 1142,13 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск поднялся на 0,8% — до 63,44 рубля, курс евро — на 0,4%, до 75,31 рубля.

Торги на Мосбирже 9 мая проводиться не будут и возобновятся только в четверг, 10 мая.