«Ямал СПГ» с начала работы отгрузил 2 млн т СПГ

«Ямал СПГ» с начала работы отгрузил уже 2 млн т СПГ

"Ямал СПГ" с начала запуска производства на первой технологической линии завода отгрузил уже 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении пресс-службы проекта.

"Ямал СПГ" произвел отгрузку второго миллиона тонн СПГ с первой очереди завода. Поставки СПГ осуществляются с декабря 2017 года арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тысяч кубометров (около 74 тысяч тонн). Двухмиллионная тонна была отгружена в 27-ой партии", — сообщила пресс-служба "Ямала СПГ".

Отмечается также, что с апреля "Ямал СПГ" начал поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в рамках которых уже отгружены четыре партии.

Кроме того, в апреле выполнен первый розжиг газовых турбин компрессоров второй очереди завода, плановая мощность которой также составляет 5,5 миллиона тонн, что является одним из важнейших этапов подготовки очереди к запуску.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная почти на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре, тогда же с проекта была отгружена первая партия СПГ.