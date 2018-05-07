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«Ямал СПГ» с начала работы отгрузил 2 млн т СПГ
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«Ямал СПГ» с начала работы отгрузил уже 2 млн т СПГ 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
"Ямал СПГ" с начала запуска производства на первой технологической линии завода отгрузил уже 2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении пресс-службы проекта.
"Ямал СПГ" произвел отгрузку второго миллиона тонн СПГ с первой очереди завода. Поставки СПГ осуществляются с декабря 2017 года арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тысяч кубометров (около 74 тысяч тонн). Двухмиллионная тонна была отгружена в 27-ой партии", — сообщила пресс-служба "Ямала СПГ".
Отмечается также, что с апреля "Ямал СПГ" начал поставки сжиженного газа по долгосрочным контрактам, в рамках которых уже отгружены четыре партии.
Кроме того, в апреле выполнен первый розжиг газовых турбин компрессоров второй очереди завода, плановая мощность которой также составляет 5,5 миллиона тонн, что является одним из важнейших этапов подготовки очереди к запуску.
"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная почти на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре, тогда же с проекта была отгружена первая партия СПГ.
Как сообщал в конце апреля глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, вторую технологическую линию завода "Ямал СПГ" планируется запустить в сентябре, а третью — в декабре 2018 — январе 2019 года.
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