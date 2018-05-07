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Путин: экономика справилась с санкционным давлением
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Путин: экономика справилась с санкционным давлением 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российская экономика справилась с падением цен на нефть и попытками санкционного давления. Это отметил президент страны Владимир Путин во время встречи с членами правительства в Кремле.
Президент также подчеркнул, что действия кабинета министров обеспечили рост российской экономики.
"Выросла общая устойчивость экономики, — заявил глава государства. — Она справилась с резким падением цен на нефть, с попытками санкционного давления и с попытками глобальной конъюнктуры. Действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. В целом экономика выходит на траекторию роста".
"При этом удалось не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией — это важнейшее совместное достижение правительства и центрального банка РФ, которое открывает возможности для дальнейшего развития, для запуска крупных инфраструктурных, промышленных проектов, а вместе с мерами по улучшению делового климата для работы малого и среднего бизнеса", — добавил Владимир Путин.
Весь состав правительства, согласно Конституции, сегодня сложит полномочия. Новый кабинет министров будет сформирован после вступления в должность избранного главы государства, сообщает «Россия 24».
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