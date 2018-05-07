Путин: экономика справилась с санкционным давлением

Российская экономика справилась с падением цен на нефть и попытками санкционного давления. Это отметил президент страны Владимир Путин во время встречи с членами правительства в Кремле.

Президент также подчеркнул, что действия кабинета министров обеспечили рост российской экономики.

"Выросла общая устойчивость экономики, — заявил глава государства. — Она справилась с резким падением цен на нефть, с попытками санкционного давления и с попытками глобальной конъюнктуры. Действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики. В целом экономика выходит на траекторию роста".

"При этом удалось не просто обеспечить стабильность, а фактически сформировать новую макроэкономическую реальность с низкой инфляцией — это важнейшее совместное достижение правительства и центрального банка РФ , которое открывает возможности для дальнейшего развития, для запуска крупных инфраструктурных, промышленных проектов, а вместе с мерами по улучшению делового климата для работы малого и среднего бизнеса", — добавил Владимир Путин.

Весь состав правительства, согласно Конституции, сегодня сложит полномочия. Новый кабинет министров будет сформирован после вступления в должность избранного главы государства, сообщает «Россия 24».