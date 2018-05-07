AmCham: санкции бьют по США сильнее, чем по Дерипаске

Глава AmCham: новые санкции бьют по экономике США сильнее, чем по Дерипаске

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" En+ . Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами

"Самый продаваемый автомобиль в США — это грузовичок Ford F150. Для его производства, чтобы снизить вес, используется много алюминия. Если "Русал" не будет поставлять этот металл в Америку — а "Русал" был вторым после канадских компаний источником алюминия в США, — то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно, и это большой урон", — рассказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Что касается авиастроения в США, то оно тоже зависит от этого алюминия. Если его не будет, в компании просто не видят, где они могут взять нужный объем, чтобы заместить возможные потери. Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске", — продолжил глава Американской торговой палаты в РФ.

По его словам, сейчас "очевидно, что большой политический вес находится на стороне заинтересованных игроков в экономике США и Европы".

"Это серьезная тема, которая сейчас занимает Вашингтон. И американскому правительству нужно найти объяснение, чтобы выйти из текущей ситуации", — считает Родзянко.