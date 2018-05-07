Названы сроки начала цветной маркировки продуктов

Пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветными метками — "Светофор" — может стартовать летом этого года. Эту информацию 7 мая подтвердили "РГ" в Роспотребнадзоре

Проект "Светофор" предполагает, что в российских магазинах появятся отдельные полки с продуктами, отмеченными тремя цветами — зеленым, желтым и красным. Цветовая ранжировка предполагает отсылку к уровню полезности продукта. Например, овощи — зеленый цвет, а жирная и сладкая пища — красный. Таким образом метка будет информировать, сколько насыщенных жиров, сахара и соли содержится продукте.

Роспотребнадзор уже провел совещание с производителями и торговыми сетями, а также разработал методические рекомендации по маркировке продуктов. Предполагается, что проект поможет снизить число алиментарных заболеваний и сформировать здоровый образ жизни.

После краткого ознакомления с содержанием проекта "Светофор" 82 процента опрошенных ВЦИОМ респондентов поддержали инициативу, 77 процентов заявили, что готовы в перспективе ориентироваться на такую маркировку при выборе продуктов (среди женщин и пенсионеров доля выше, среди молодежи и мужчин таковых около трети).