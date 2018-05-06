Независимые нефтяники захотели большие льготы на малые недра 

Концепцию развития сектора независимой добычи в нефтегазовой отрасли РФ представила на общественное обсуждение ассоциация ННК «АссоНефть» (разработана вместе с Союзом нефтегазопромышленников России). Создание концепции одобрил министр энергетики Александр Новак, второй год акцентирующий внимание на необходимости поддержать ННК. Документ готовятся представить профильному замминистра Павлу Сорокину.
Налоговые послабления для малых компаний начнут приносить прибыль бюджету РФ через 3-4 года
Среди предложений — фискальные послабления при работе с трудноизвлекаемыми запасами, или ТРИЗ (обнуление НДС, пониженная ставка налога на прибыль), субсидирование ставки при кредитовании ННК через спецфонд, упрощенный доступ к недрам (в том числе через привлечение к их разработке крупного бизнеса), инвестирование в геологоразведку и разделение рисков с третьей стороной, гарантий для стартапов. «АссоНефть» апеллирует к тому, что без разработки небольших месторождений (чем занимаются почти всегда только ННК) бюджет РФ ничего не получит, в то время как налоговые стимулы через три-четыре года дадут рост платежей. Насколько — расчета нет, но в части добычи ассоциация ждет трехкратный рост.
Показатель ННК по итогам прошлого года — почти 23 миллиона тонн нефти, или около четырех процентов общероссийской добычи. В последние пять лет именно этот сектор в основном обеспечивал прирост по всей стране. Пока от ННК в первую очередь откалываются самые маленькие: редеют ряды компаний с ежегодной добычей менее 50 тысяч тонн (почти на четверть в 2015-2017 годах). Они, по сути, берут в разработку недра, которые невыгодно разрабатывать крупным участникам рынка, при этом не имеют перерабатывающего бизнеса и в основном направляют сырье на внутренний рынок.
Суть концепции сводится, скорее, не к конкретным мерам, а к желанию ННК быть замеченными, считают собеседники «РГ» в отрасли. Законодательные изменения отталкиваются и инициируются крупным бизнесом и специфику малых игроков не учитывают. В условиях роста доли ТРИЗ отголоски просьб могут быть услышаны.