Независимые нефтяники захотели большие льготы на малые недра

Концепцию развития сектора независимой добычи в нефтегазовой отрасли РФ представила на общественное обсуждение ассоциация ННК «АссоНефть» (разработана вместе с Союзом нефтегазопромышленников России). Создание концепции одобрил министр энергетики Александр Новак , второй год акцентирующий внимание на необходимости поддержать ННК. Документ готовятся представить профильному замминистра Павлу Сорокину

Налоговые послабления для малых компаний начнут приносить прибыль бюджету РФ через 3-4 года

Среди предложений — фискальные послабления при работе с трудноизвлекаемыми запасами, или ТРИЗ (обнуление НДС, пониженная ставка налога на прибыль), субсидирование ставки при кредитовании ННК через спецфонд, упрощенный доступ к недрам (в том числе через привлечение к их разработке крупного бизнеса), инвестирование в геологоразведку и разделение рисков с третьей стороной, гарантий для стартапов. «АссоНефть» апеллирует к тому, что без разработки небольших месторождений (чем занимаются почти всегда только ННК) бюджет РФ ничего не получит, в то время как налоговые стимулы через три-четыре года дадут рост платежей. Насколько — расчета нет, но в части добычи ассоциация ждет трехкратный рост.

Показатель ННК по итогам прошлого года — почти 23 миллиона тонн нефти, или около четырех процентов общероссийской добычи. В последние пять лет именно этот сектор в основном обеспечивал прирост по всей стране. Пока от ННК в первую очередь откалываются самые маленькие: редеют ряды компаний с ежегодной добычей менее 50 тысяч тонн (почти на четверть в 2015-2017 годах). Они, по сути, берут в разработку недра, которые невыгодно разрабатывать крупным участникам рынка, при этом не имеют перерабатывающего бизнеса и в основном направляют сырье на внутренний рынок.

Суть концепции сводится, скорее, не к конкретным мерам, а к желанию ННК быть замеченными, считают собеседники «РГ» в отрасли. Законодательные изменения отталкиваются и инициируются крупным бизнесом и специфику малых игроков не учитывают. В условиях роста доли ТРИЗ отголоски просьб могут быть услышаны.