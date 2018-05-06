Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,08%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов нефтепродуктов, цементной промышленности и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 0,08%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Svcp (SE:2360), которые подорожали на 3,29 п. (6,70%), закрывшись на отметке в 52,40. Котировки Tihama (SE:4070) выросли на 2,52 п. (4,98%), завершив торги на уровне 53,10. Бумаги Mubarrad (SE:4110) выросли в цене на 1,85 п. (4,51%), закрывшись на отметке 42,85.

Лидерами падения стали акции Sa res&mktin (SE:4210), цена которых упала на 6,70 п. (6,00%), завершив сессию на отметке 105,00. Акции Saudi ind services (SE:2190) поднялись на 0,79 п. (5,20%), закрывшись на уровне 14,40, а Ncci (SE:8010) снизились в цене на 3,60 п. (4,99%) и завершили торги на отметке 68,50.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (85), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,97%, или 1,35, достигнув отметки $69,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,82%, или 1,34, до $74,96 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,22%, или 2,90, до отметки $1.315,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,18% до 4,4867, а котировки USD/SAR повысились на 0,03%, достигнув отметки 3,7504.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 92,42.