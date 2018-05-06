Ещё
Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,08%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,08% 

Investing.com Россия 55 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов нефтепродуктов, цементной промышленности и телекоммуникаций и IT.
На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share вырос на 0,08%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Svcp (SE:2360), которые подорожали на 3,29 п. (6,70%), закрывшись на отметке в 52,40. Котировки Tihama (SE:4070) выросли на 2,52 п. (4,98%), завершив торги на уровне 53,10. Бумаги Mubarrad (SE:4110) выросли в цене на 1,85 п. (4,51%), закрывшись на отметке 42,85.
Лидерами падения стали акции Sa res&mktin (SE:4210), цена которых упала на 6,70 п. (6,00%), завершив сессию на отметке 105,00. Акции Saudi ind services (SE:2190) поднялись на 0,79 п. (5,20%), закрывшись на уровне 14,40, а Ncci (SE:8010) снизились в цене на 3,60 п. (4,99%) и завершили торги на отметке 68,50.
На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в минусе (85), а котировки 7 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 1,97%, или 1,35, достигнув отметки $69,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 1,82%, или 1,34, до $74,96 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,22%, или 2,90, до отметки $1.315,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,18% до 4,4867, а котировки USD/SAR повысились на 0,03%, достигнув отметки 3,7504.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 92,42.
Investing.com Россия: последние новости
В апреле в частном секторе США было создано 204 тыс. рабочих мест Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,09% Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 2,28%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован47
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1788
Умер Владимир Сапунов48
Путин снял взыскание с главы Минтранса144
У берегов Крыма нашли затонувшую в 1909 году подлодку21
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение