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Китай требует от иностранных предприятий уважать суверенитет и территориальную целостность Китая
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Китай требует от иностранных предприятий уважать суверенитет и территориальную целостность Китая 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Пекин, 6 мая /Синьхуа/ — Иностранные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Китая, должны уважать суверенитет Китая и его территориальную целостность, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Китайскому дипломату был задан вопрос: американская сторона на днях осудила запрет, наложенный соответствующими ведомствами Китая на включение иностранными предприятиями на своих порталах и в рекламных материалах в список «государств» Сянгана, Аомэня и Тайваня. Как китайская сторона прокомментирует это?
В мире существует только один Китай, Сянган, Аомэнь и Тайвань — неотделимые части территории Китая, и этот объективный факт не изменится вне зависимости от заявлений американской стороны, отметил он.
Китай будет продолжать регулировать отношения с другими государствами мира на основе принципа одного Китая. Тем не менее, необходимо указать, что иностранные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Китая, должны уважать суверенитет и территориальную целостность Китая, соблюдать китайские законы и уважать чувства китайского народа, — подчеркнул Гэн Шуан. -0-
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