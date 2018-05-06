Китай требует от иностранных предприятий уважать суверенитет и территориальную целостность Китая

Пекин, 6 мая / Синьхуа / — Иностранные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Китая , должны уважать суверенитет Китая и его территориальную целостность, заявил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Китайскому дипломату был задан вопрос: американская сторона на днях осудила запрет, наложенный соответствующими ведомствами Китая на включение иностранными предприятиями на своих порталах и в рекламных материалах в список «государств» Сянгана , Аомэня и Тайваня. Как китайская сторона прокомментирует это?

В мире существует только один Китай, Сянган, Аомэнь и Тайвань — неотделимые части территории Китая, и этот объективный факт не изменится вне зависимости от заявлений американской стороны, отметил он.

Китай будет продолжать регулировать отношения с другими государствами мира на основе принципа одного Китая. Тем не менее, необходимо указать, что иностранные предприятия, ведущие хозяйственную деятельность на территории Китая, должны уважать суверенитет и территориальную целостность Китая, соблюдать китайские законы и уважать чувства китайского народа, — подчеркнул Гэн Шуан. -0-