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ВС Ирака отложил рассмотрение вопроса экспорта нефти из Курдистана
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ВС Ирака отложил рассмотрение вопроса экспорта нефти из Курдистана 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Верховный суд Ирака перенес рассмотрение вопроса законности экспорта нефти из автономного региона Курдистан на 3 июня, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на представителя суда Ияса ас-Самука.
Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби ранее обратился в суд с просьбой наложить запрет на начавшийся в 2014 году экспорт нефти из Курдистана региональным правительством через трубопровод, проходящий по территории Турции.
По словам ас-Самука, об отсрочке заседания попросила курдская сторона, и ее просьба была принята с согласия остальных.
Верховный суд Ирака в апреле сообщил, что 6 мая пройдут слушания, на которых выступит премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, министры нефти и финансов страны, а также премьер-министр регионального правительства иракского Курдистана Нечирван Барзани.
Региональное правительство Курдистана утверждает, что экспорт нефти из региона не противоречит Конституции Ирака. Добычей «черного золота» в автономном регионе занимаются такие крупные энергетические компании, как ExxonMobil, "Роснефть", DNO, Dana Gas и Genel.
Отношения между Багдадом и Иракским Курдистаном обострились после несогласованного с центральными властями референдума о независимости автономии 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей.
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