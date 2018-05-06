Жильё на вторичном рынке Приморья стоит в среднем 81701 рубль за «квадрат» — Приморскстат

На первичном рынке оно оказалось дешевле.

Приморскстат опубликовал информацию о средних ценах на рынке жилья в I квартале 2018 года.

В частности, на первичном рынке жилья средняя цена за «квадрат» составила 70239 рублей (среднего качества — 49468, улучшенного — 73913). На вторичном рынке жилье оказалось дороже — в среднем 81701 рубль за квадратный метр, в том числе 78630 рублей — в секторе жилья низкого качества, 80500 — среднего и 83659 рублей — улучшенного.